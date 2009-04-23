Российский ГАЗ заинтересовался Opel

Интерес к приобретению акций немецкой автостроительной компании Opel - "дочки" стоящего на грани банкротства американского концерна General Motors проявил российский инвестор, сообщает Немецкая волна.

Консорциум в составе австрийско-канадской торговой группы Magna российского автопроизводителя ГАЗ проявил интерес к покупке акций терпящего бедствие немецкого автоконцерна Opel. Как сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на информацию, опубликованную в газете Rheinische Post, будущая сделка уже была обсуждена руководством компании Magna-Europa и менеджерами европейского представительства Gemeral Motors.

По информации агентства Reuters, российская сторона уже обсудила возможное участие ГАЗ в спасении немецкого автоконцерна с представителями МИД ФРГ, а в случае успеха в качестве одного из инвесторов называется российский Сбербанк.