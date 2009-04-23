На ЛЖД 22-28 апреля - Неделя охраны труда

Львовские железнодорожники активно участвуют в мероприятиях в рамках подготовки ко Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, на протяжении следующей недели работники магистрали будут жить под девизом «Жизнь и здоровье на рабочем месте — основное право человека».

Такие мероприятия на железных дорогах Украины уже стали доброй традицией, которая привлекает внимание каждого работодателя и рабочего к устранению или минимизации уровня производственных рисков, к профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, к формированию общей культуры охраны труда.

В рамках Недели охраны труда, с 22 по 28 апреля 2009 года, львовские железнодорожники обратят внимание на такие основные задачи:

- усиление ответственности организаторов производства за невыполнение требований безопасности;

- определение производственных рисков и возможных мер их предупреждения;

- решение социальных вопросов в условиях экономического кризиса и тому подобное.