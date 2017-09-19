ЕК проверит, не нарушил ли Ryanair права пассажиров массовой отменой рейсов

Еврокомиссия проверит авиакомпанию Ryanair на предмет возможного нарушения прав пассажиров. Об этом стало известно после того, как на минувшей неделе ирландский низкобюджетный перевозчик сообщил, что до конца октября будет отменять ежедневно до 50 рейсов (суммарно - около 2100).

Читайте также"Борисполь" ведет повторные переговоры о выходе Ryanair на украинский рынок – Омелян

В Брюсселе разъяснили, что авиакомпании, работающие в Европе, должны соблюдать действующие правила, пишет «Немецкая волна». В случае отмены внутриевропейских рейсов пассажиры имеют право на крупные компенсации - от 250 до 400 евро. По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, данная мера скажется на репутации перевозчика, а также приведет к убыткам в размере 25 миллионов евро. Независимые эксперты полагают, что сумма будет больше - почти 35 миллионов.

О'Лири отверг предположения, что массовая отмена рейсов связана с увольнением большого числа пилотов. Руководитель компании при этом указал, что причина аннулирования полетов кроется в отпусках летчиков, забастовках авиадиспетчеров и плохой погоде.

Однако конкурент Ryanair на рынке дешевых полетов, норвежская авиакомпания Norwegian, заявила, что переманила в свои ряды около 140 пилотов, ранее работавших на ирландское предприятие.

По данным ирландской газеты Irish Independent, проблемы с персоналом у Ryanair действительно есть, и они стали предлагать новым пилотам в качестве бонуса разовую выплату при устройстве на работу в размере 10 тысяч евро.