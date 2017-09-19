Скачок цен на автогаз: АМКУ провел первые проверки – результатов пока нет

Антимонопольный комитет Украины в рамках расследования возможных антиконкурентных действий на рынке сжиженного газа, которые могли привести к недавнему скачку цен на этот вид топлива, провел первые внеплановые проверки компаний - участников этого рынка. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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«С целью всестороннего и объективного рассмотрения дела органами Антимонопольного комитета Украины 8 сентября 2017 года был проведен ряд внеплановых проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих импорт, оптово-розничную продажу и хранение сжиженного газа», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что само рассмотрение дела о возможных антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа было начато 4 сентября.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа отмечался резкий рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр и стабилизировались в последующие дни.

В ответ на это, премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газ в сетях АЗС диверсией и поручил Минэкономразвитию, Минэнергоугля, АМКУ, Фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября «получить другую ценовую картину». Также президент Петр Порошенко заявил, что цены на автогаз должны пойти на существенное снижение во второй половине сентября.

31 августа в АМКУ сообщили о намерении провести проверку компаний-трейдеров сжиженным газом.