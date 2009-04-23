Кредиторов Chrysler попросили уменьшить его долги

Казначейство США обратилось с просьбой к кредиторам Chrysler в составе 4 банков и 45 инвестиционных фондов сократить сумму задолженности компании c $6,9 млрд. до $1,5 млрд. взамен на 5-процентную долю в акционерном капитале автопроизводителя, сообщает www.k2kapital.com со ссылкой на Bloomberg.

Данное предложение поступило спустя один день после того, как сами кредиторы, обладающие преимущественным правом на удержание имущества компании, предложили руководству Chrysler списать $2,5 млрд. долга в обмен на 40% акций реструктуризированного Chrysler.

Это предложение вызвало резкую критику представителей президентской администрации, считающих, что кредиторы хотят получить слишком много в условиях вероятного банкротства Chrysler.

Белый дом дал автопроизводителю срок до 30 апреля, чтобы уменьшить свою долговую нагрузку, достичь договоренностей с рабочим союзом и подписать партнерское соглашение с итальянским Fiat. Именно в этом случае он сможет рассчитывать на получение государственной поддержки в размере $6 млрд.