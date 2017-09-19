Госбюджет-2018: финансирование Мининфраструктуры могут почти утроить

Кабинет министров Украины предлагает выделить на финансирование Министерства инфраструктуры в 2018 году 3,178 миллиарда гривень, что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году.

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Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №7000 "О Государственном бюджете на 2018 год", опубликованному на сайте Верховной Рады.

В частности, расходы на министерство из основного фонда госбюджета составят 844 миллионов гривень, а из специального фонда будет выделено 2,334 миллиарда гривень.

Расходы на содержание аппарата министерства в следующем году правительство предлагает увеличить более чем в 2 раза по сравнению с текущим годом – до 112,78 миллиона гривень.

Кроме этого, на организационное обеспечение реализации инфраструктурных проектов расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 10,571 миллиона гривень.

На бюджетную программу поддержки эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов и внутренних водных путей в 2018 году планируется привлечь более 39 миллионов гривень и направить их на обеспечение функционирования навигационного оборудования, гарантированных габаритов судового хода, безаварийного и беспрепятственного прохождения судов по внутренним водным путям и судоходным шлюзам, что будет способствовать обеспечению безопасности судоходства.

Правительство также предлагает увеличить расходы на содержание Государственной специальной службы транспорта (Госспецтрансслужба- государственный орган, предназначенным для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в условиях военного и чрезвычайного положения - УНИАН) в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 14,7% – до 564,7 миллиона гривень, Госинспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) - на 28,5%, до 171,54 миллиона гривень, расходы на содержание Государственной авиационной службы (Госавиаслужба) планируется увеличить на 26,4% – до 258,16 миллиона гривень.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) может получить в 2018 году 31,338 миллиарда гривень финансирования из государственного бюджета против предусмотренных в госбюджете на текущий год 17,955 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2018 год с доходами 877 миллиардов гривень, расходами 948 миллиардов гривень.