Американская торговая палата в Украине просит Кабмин не поддерживать повышение ж/д тарифов

Совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к министру инфраструктуры Владимира Омеляну с просьбой не поддерживать повышения тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным.

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Соответствующее письмо направил Омеляну, первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву, министру финансов Александру Данилюку, председателю Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной и и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову от имени совета директоров Палаты президент Палаты Андрей Гундер.

Он напомнил, что, по мнению экспертов компаний-членов Палаты, "Укрзализныця" не предоставила экономически обоснованного ответа относительно оснований повышения тарифов на грузовые перевозки, "что вызывает вопросы относительно прозрачности и открытости данного процесса".

"Эксперты компаний-членов Палаты рассмотрели проект финансового плана ПАО "УЗ", который обнародован на официальном сайте УЗ, и хотели бы отметить, что данный проект несет в себе ряд потенциальных рисков для предприятий промышленности и агропромышленного комплекса в разрезе повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, - говорится в письме. - По мнению экспертов компаний-членов Палаты и исходя из запланированных финансовых показателей консолидированного финансового плана, УЗ имеет ресурс и возможность не осуществлять индексацию тарифа в 2017 году. Это подтверждается также приказом Министерства инфраструктуры Украины № 782 от 8 октября 2013 года "Об утверждении Порядка пересмотра тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом", который регламентирует основания и механизм пересмотра тарифов".

Кроме того, перед любым повышением железнодорожных тарифов, эксперты компаний-членов Палаты считают необходимым показать результаты от прошлого повышения, в частности, в разрезе ситуации с распределением вагонов, их обращением, скоростью доставки и сохранностью груза. Следующим шагом должна стать разработка четкого плана по дальнейшему улучшению ситуации с восстановлением/ремонтом вагонного и локомотивного парка УЗ, скоростью отправок грузов железнодорожным транспортом, наличием топлива, инвестициями в обновление подвижного состава УЗ и четкими сроками и метриками.

"Исходя из вышесказанного, эксперты компаний-членов Палаты обращаются к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой не поддерживать повышения тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным и соответственно доработать проект консолидированного финансового плана УЗ на 2017 год. В то же время, эксперты компаний-членов Палаты готовы продолжить диалог с представителями Министерства инфраструктуры и УЗ по наработке консолидированного механизма долгосрочного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки", - подытожил в письме А. Гундер.