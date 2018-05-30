С кого спросить, если машина провалилась под асфальт…

Внимание, автолюбители! Если ранним утром Вы просыпаетесь от рева сигнализации любимого «железного коня», выглядываете в окно и видите – почти как в песне – пустота, знайте, что «сия пучина поглотила ея». Компетентные эксперты поясняют, кто виноват и что делать, если машина провалилась под асфальт, ее затопило стоками, или произошло и то, и другое…

Поможет ли страховка?

Только на протяжении марта 2009 года в Киеве произошло 10 серьезных аварий на объектах водопроводного хозяйства. В частности, на улице Гетьмана посреди автодороги образовался котлован с водой диаметром 8 метров, по улице Симиренко под асфальт провалился автомобиль, по улице Бальзака водно-песчаной смесью было затоплено 50 автомобилей. Причем обычно ЧП происходит ранним утром, когда разбора воды нет, а давление ее максимальное.

Глава КП «Киевавтодор» Георгий Глинский утверждает, что ни одного случая провала машин по причине плохих дорог на протяжении последних лет не было. «Проваливаются они по причине разрушения коммуникаций, которые идут под дорогами: водопровод, канализация, другие коммуникации. И поэтому причина случаев на Троещине, Борщаговке, Караваевых дачах очень проста: когда идет прорыв трубы, которая находится в ведении водоканала, вымывается грунт, создаются пустоты и происходит просадка. А все видят, что разрушилась дорога, и кричат, что дорожники не доработали. Поэтому там, где есть ямочность, деформация дорожного покрытия – претензии к нам, а там, где машины уходят под проезжую часть – разрушение коммуникаций», - отмечает он.

Страховщики в один голос кричат, что страхование в данной ситуации полностью защитит клиента. «Мы рекомендуем страховать свой автомобиль добровольным риском КАСКО. В этот риск входит повреждение автомобиля, в том числе и в ДТП, по любой причине - стихийное бедствие, те случаи, когда проваливаются автомобили, идет просадка грунтов», - поясняет начальник управления методологии и андеррайтинга СК «Здорово» Татьяна Мартенс.

По процедуре, на место ДТП после звонка пострадавшего выезжает аварийный комиссар страховщика, и фактически все хлопоты по урегулированию убытка перекладываются на представителей СК. Заплатив клиенту ущерб, СК занимается тем, что сама ищет виновного, который бы возместил теперь ее потери.

Между тем, пострадавшие сетуют на то, что выплаты и на треть не покрывают ущерба. Да и как можно ездить в машине, «искупавшейся» в канализации?

Страховщики в ответ советуют внимательно читать договор при его заключении. «Клиентам нужно внимательно читать, чтобы в список повреждений входили провалы грунтов, потому что не у всех это есть. И если такой пункт есть, то СК будет выплачивать весь ущерб по данным машинам», - утверждает глава правления СК «Здорово» Тамара Иванова. По ее словам, по всем последним случаям в Киеве (провалы под асфальт, затопление), согласно выводам экспертов, машины восстановлению не подлежат. «Да, машины вроде бы целые, но по своему техническому состоянию, по безопасности, они не имеют права больше эксплуатироваться, особенно последний «Фольксваген». И здесь СК должна выплачивать так называемый конструктивный риск – это, в принципе, выплата всей страховой стоимости, на которую оценена машина», - отмечает Т. Иванова.

Кроме того, по ее мнению, в Украине уже давно назрела необходимость применения европейской практики, когда осуществляется страхование ответственности владельцев, собственников дорог перед третьими лицами. Ведь дороги и коммунальные сети под ними в нашей стране находятся в таком плачевном состоянии, что претензии к ответственным за их «здоровье» службам могут быть огромными. А ведь юристы очень и очень рекомендуют обращаться в таких случаях в суд.

Кому можно предъявить претензии

По словам адвоката адвокатского объединения «Сила закона» Ивана Алёхина, если машина провалилась под асфальт, ее затопило или на нее во дворе упало дерево, то есть люди, которые должны нести за это ответственность. «Разве что, если этот ущерб вызван непреодолимой силой, обстоятельствами, на которые люди не могут повлиять, к примеру, ураганом», - поясняет он. Во всех других случаях нужно обращаться в страховую компанию – если машина застрахована, и в суд – если страховки нет.

«Давайте разберем случай, произошедший в Киеве 29 марта на ул. Бальзака, на автостоянке на Троещине. По закону, первым субъектом, к которому нужно обращаться за возмещением, является автостоянка, потому что она принимает имущество, ответственна за хранение, пока машина там стоит. Если у Вас есть квитанция, Вы можете обращаться в суд по поводу того, что стоянка не досмотрела, грубо говоря, за вашим автомобилем. В нашем случае, имел место прорыв трубы, поэтому вторым ответчиком является горводоканал, потому что он отвечает за ее техническое состояние, если он не докажет обратное. Кроме того, ответчиком может быть Киевский городской совет, если он выдал разрешение на отчуждение земельного участка для данной автостоянки. Есть такое понятие, как зона отчуждения Киевводоканала, где нельзя размещать какие-либо объекты, в частности, автостоянки, и если Киевсовет выдал разрешение, то он нарушил законодательство. (Здесь мы отметим, что, по данным КГГА, автостоянка была незаконной, то есть, функционировала без каких-либо разрешений). И последний орган, который может быть ответчиком – это райгосадминистрация, в данном случае Деснянская, которая обязана контролировать состояние субъектов хозяйствования на своей территории. То есть, субъекты, которым можно предъявлять претензии – автостоянка, водоканал, Кивгорсовет и райгосадминистрация», - отмечает адвокат. А вот суд разберется со степенью ответственности каждого из них…

«Но если Вам причинен ущерб, нужно не сидеть на месте, а обращаться за помощью к юристам. Все отнекиваются и не хотят нести ответственность. Мы тоже не можем давать оценку госорганам, но это может делать суд, и обращаться за помощью нужно», - уверен И. Алёхин. По его мнению, чем больше будет прецедентов, тем осторожнее ответственные лица будут подходить к организации своей работы, чтобы подобных случаев более не возникало. В то же время, адвокат не исключает, что суд может затянуться на годы. «Да, суд может тянуться годами, и юристы знают, как это сделать, но шансы выиграть - велики», - утверждает юрист.

По данным главы «Киевавтодора» Г.Глинского, исков к коммунальному предприятию относительно не провалов, а ДТП в последние годы становится все больше. Он связывает это с развитием рынка страховых услуг.

«Иски есть, некоторые возмещаем, от некоторых отбиваемся, все – в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мы возмещаем только по решению суда», - подчеркивает Г.Глинский. Еще один его аргумент - 90% ДТП происходит из-за нарушения правил дорожного движения - «так извините: причем тут дорожники? … А там, где много ям, скорость невысокая».

Где в столице Вы точно не провалитесь

Со спокойной душой, по утверждению бывшего и.о. заместителя председателя КГГА Ивана Салия, можно ездить там, где недавно проходили дорожные работы. Ведь при этом заменяются и подземные коммуникации. «Главное, чтобы выделяли средства и строились дороги, и тогда будет меньше подобных примеров. Почему? Потому что, когда строят метро, то до половины затрат идет на прокладку сетей - канализации, водопровода… То же самое автодорожники: когда строят, перекладывают новые сети. Понимаете? Если дорожники или метростроители поработали, то уже там никто не провалится. Поэтому пожелаем, чтобы были средства, и дорожники работали», - говорит он.

И.Салий считает, что главным ответчиком должны быть киевские власти. «Кто бы что не говорил: водоканал, автодор, но при всем при этом есть КГГА, и она несет полную ответственность за состояние, в том числе дорог и водоканала на своей территории», - отмечает он. По его словам, сети в столице давно требуют полной замены. «Сколько живу, столько знаю, что киевляне что-то должны водоканалу и Киевэнерго. Вот взяли им миллиардный кредит вернули. Если им возвращают миллиардный кредит, тогда возникает вопрос: а почему же тогда ваша 400-милиметровая труба чугунная, которую положили, возможно, еще при Николае II, а, возможно, и чуть позже. Так ее нужно перекладывать», - отмечает И.Салий.

Он подчеркивает, что главная проблема заключается в отсутствии финансирования и должной организации работы, поскольку все возможности для замены труб есть. Даже технология по производству труб с пластмассовыми вкладышами освоена. «Технологически все есть, мы все это умеем – единственное, что не умеем – финансировать», - подчеркивает эксперт.

О катастрофическом состоянии сетей заявляет и сам «Киевводоканал». Однако при этом утверждает, что не виновен в аварии на автостоянке на Троещине, поскольку предупреждал - там находится зона отчуждения.

Глава правления - гендиректор «Киевводоканала» Ярослав Филатов отмечает, что компания из-за отсутствия средств не может в необходимом объеме проводить замену сетей. «Сейчас мы в состоянии менять порядка 30 км сетей в год, а должны были бы для того, чтобы только поддержать ситуацию, порядка 100-120 км. Если говорить о капитальном вложении, об обновлении сетевого парка – это не один миллиард гривень, учитывая то состояние, в котором сети находятся», - сказал он. По его данным, порядка 37% сетей изношены на 80%, 200 км изношены полностью. «А это значит, что фактически в земле трубы нет», - подчеркивает он.

Я.Филатову вторит его первый заместитель Вячеслав Бинд. По его словам, на сегодня последствия аварий локализуются, но комплексно трубы не меняются, что может привести к повторным прорывам. «Если делать по правилам, не просто залатать, а переложить этот участок трубы, от такой-то до такой-то улицы по ул. Бальзака, ориентировочная стоимость составит 6 млн.грн. Таких водопроводных труб по Киеву более 4 тыс. км. Вот ориентировочно можете представить, сколько нужно сделать», - говорит он. При этом около 20% этих труб требуют немедленной перекладки, а это 1 тыс. км. Поэтому даже если водоканальщики будут перекладывать по 100 км сетей в год, эту тысячу будут менять десять лет. А тем временем выйдут из нормального состояния другие трубы. При этом ситуация с канализационными сетями еще хуже. «Хотя там нет внутри давления, мы имеем трубы, построенные до 1917 г. То есть, грубо говоря, это уже отверстие в земле, по которому течет…», - говорит В.Бинд. Но замена этих сетей еще дороже, поскольку они пролегают глубже.

При этом, сетуя на отсутствие средств и низкие тарифы, в ближайшее время «Киеводоканал» не планирует замены старых сетей. А значит – инциденты продолжатся. Остается надеяться, что выигранных автовладельцами дел в судах и должного возмещения им ущерба будет все больше…

Людмила Шевченко (УНИАН)