Немецкие машины едут в Китай

В Шанхае проходит международный автосалон. И впервые выставка вызывает крайне живой интерес немецких концернов. Porsche, BMW, Daimler, Opel, VW - все они прибыли в Шанхай. Но отказались ехать в Токио, чтобы сэкономить, сообщает Немецкая волна.

Долгое время к шанхайскому автосалону мировые автопроизводители относились довольно прохладно: китайские автостроители представляли в основном модели, которые настолько были похожи на их собратьев из Европы, что говорить о собственных китайских новинках было просто неприлично. Нет, имидж китайских автокомпаний не сильно изменился. Но относятся к ним в Германии сегодня несколько иначе. Именно в них видят сейчас тех потенциальных инвесторов, которые, возможно, смогут спасти "немцев" от кризиса. Именно поэтому все автопроизводители из Германии - и Porsche, и BMW, и Daimler, и Opel, и VW - так дружно примчались в Шанхай.

Opel будет спасать китайский инвестор?

Многие немецкие эксперты отвечают - да! Некоторые при этом произносят - Geely.

Однако хозяин этой компании Ли Шу Фу свой интерес к Opel отрицает, уверяя, что намерен строить только свои машины и иных планов не имеет.

Некоторые немецкие эксперты полагают, что спасителями Опеля могут стать государственные китайские автоконцерны FAW и SAIC. Они сами, правда, загадочно молчат. Но при этом оба являются партнерами концерна Volkswagen. A SAIC к тому же уже поддерживает партнерские отношения и с General Motors в Китае. Результатом этого партнерства станет новый китайский автомобиль на платформе Opel. Не скрывают своего желания трудиться вместе с китайскими коллегами и другие немецкие автоконцерны.

И Daimler думает о Китае

Так, шеф концерна Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche) напомнил, выступая в Шанхае, что принципиальный интерес к сотрудничеству существует уже давно. И не исключил того, что рано или поздно этот интерес будет реализован. Хотя в настоящий момент Daimler целиком и полностью удовлетворен недавно появившимся новым инвестором - подчеркнул Цетше.

Как известно, с марта 2009 года обладателем наиболее крупного пакета акций является фонд из Объединенных Арабских Эмиратов - ему принадлежат девять процентов акций. Возможность заинтересовать инвесторов из Китая Цетше не исключает, хотя бы потому, что машины марки Mercedes продаются сейчас в Китае как горячие пирожки. Несмотря на кризис.

По данным Цетше, за первые три месяца этого года в Китае было продано почти на треть больше машин, чем в первом квартале 2008 года. Ни в одной другой стране мира Daimler не продает больше Mercedes S-класса, чем в Китае.

Китай стимулирует спрос населения на маленькие машины

И это несмотря на то, что на немецкие машины с объемом двигателя три-четыре литра в Китае существуют такие таможенные пошлины, что автомобили становятся на треть дороже, чем в Германии. Правда, лидером продаж дорогих представительских машин в прошлом году оставался Audi - 120 тысяч автомобилей, причем сбыт за 2008 год вырос на 17 процентов.

Шеф Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) не скрывает, что успеху компании на постоянно растущем китайском рынке способствуют специальные правительственные программы, поощряющие спрос, прежде всего, правда, на маленькие машины.

Хочу делать сам

Однако Китай не хочет довольствоваться ролью продавца чужих машин. Все китайские автостроители всерьез мечтают экспортировать свои машины на мировой рынок. Сегодня это проблематично, хотя бы потому, что внутри самого Китая слишком много конкурентов - 40 фирм соперничают между собой в автомобилестроительной отрасли Китая, ослабляя ее.

Эберхард Ниринг (Eberhard Niering), который занимается экспортом китайских машин марки Brilliance на мировой рынок, полагает, что ахиллесовой пятой китайского автопрома по-прежнему остается маркетинг. Правда, год назад, вспоминает Ниринг, у компании не было даже отдела маркетинга.

Brilliance не держит удар

Однако, с точки зрения немецких потребителей и экспертов по автомобильной безопасности, главная проблема китайских автостроителей (и бренда Brilliance в том числе) были и остаются плохие результаты крэш-тестов.

Brilliance появился на немецком рынке в 2007 году и получил тогда одну звезду в европейской квалификации EuroNCAP. Но с января 2009 года этот стандарт надежности был ужесточен. Обязательным условием стало наличие ESP. У Brilliance этого ассистента нет, а потому машина теперь не имеет ни одной звезды.

Volkswagen собирается удвоить сбыт машин в КНР

Не удивительно, что другие китайские фирмы, например BYD, выбирают для своих первых поставок рынки менее прихотливые: Россия, Египет, Ближний Восток, Иран, Латинская Америка - мир большой, говорит Ньян Ю Бо, вице-президент компании BYD, которая продала в прошлом году за границу 10 тысяч машин. Основным для фирмы остается свой - китайский - рынок. В КНР только за первый квартал 2009 года компания BYD продала 80 тысяч машин, вдвое больше, чем год назад. Но пока меньше, чем Volkswagen.

Volkswagen продал в Китае за 2008 год миллион машин. По словам руководителей VW, для концерна из Вольфсбурга китайский рынок по важности практически уже сравнялся с немецким. К 2018 году Volkswagen надеется удвоить объем продаж в КНР.

Чтобы оценить возможности китайского рынка, надо знать, что в 2008 году в Китае продано 5 миллионов 690 тысяч машин. В 2009 планируется увеличение сбыта на 6 процентов, а дорогих немецких машин - на 12 процентов.