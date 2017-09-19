В МИД Польши назвали условие открытия новых пунктов пропуска на границе с Украиной

В МИД Польши считают, что новых пунктов пропуска на границе с Украиной не стоит открывать, пока не будет налажена работа уже существующих. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки, который 19 сентября прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими чиновниками, в том числе с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль. Его слова приводит "Громадське".

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"Перед тем, как открывать новые пункты пропуска, предлагаю сориентироваться в том, чтобы пункты, которые сейчас существуют, начали работать цивилизованным способом. Украинская сторона прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы эти пункты начали работать удовлетворительно. Только тогда, когда это удастся, будем разговаривать о следующих пунктах пропуска", – сказал Чихоцки.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года посол Украины в Польше Андрей Дещица анонсировал создание новых пропускных пунктов на границе с Польшей. "Сейчас готовится документация для создания нового перехода у Перемышля, в планах еще один – на севере Волыни" - рассказал тогда он.