Новый автобан Одесса-Гданьск: на строительство выделят 4 миллиарда гривень

На строительство скоростного автомобильного сообщения GО Highway, которое соединит Гданьск и Одессу, будет выделено в 2018 году 4 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

«Мы отдельно строим новый автобан, который соединит Балтийское и Черное моря, - GO Highway Гданськ-Одесса. На это направлено отдельно 4 млрд гривень на 2018 год», – цитирует пресс-служба министра.

Справка УНИАН. "Укравтодор" разрабатывает проект GО Highway, который соединит Одессу и Гданьск автобаном. Строительство планируется на украинской части коридора по маршруту Одесса-Умань-Львов-Краковец, тогда как польская часть маршрута GO Highway уже готова.