Новый автобан Одесса-Гданьск: на строительство выделят 4 миллиарда гривень
Строительство планируется на украинской части коридора по маршруту Одесса-Умань-Львов-Краковец, тогда как польская часть маршрута GO Highway уже готова.
На строительство скоростного автомобильного сообщения GО Highway, которое соединит Гданьск и Одессу, будет выделено в 2018 году 4 млрд грн.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.
«Мы отдельно строим новый автобан, который соединит Балтийское и Черное моря, - GO Highway Гданськ-Одесса. На это направлено отдельно 4 млрд гривень на 2018 год», – цитирует пресс-служба министра.
Справка УНИАН. "Укравтодор" разрабатывает проект GО Highway, который соединит Одессу и Гданьск автобаном. Строительство планируется на украинской части коридора по маршруту Одесса-Умань-Львов-Краковец, тогда как польская часть маршрута GO Highway уже готова.