Европейская Бизнес Ассоциация выступает против повышения ж/д тарифов

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации не поддерживают проект приказа Мининфраструктуры об индексации тарифов на перевозки грузов. Об этом говорится в письме исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру финансов Украины Александру Данилюку, председателю Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгению Кравцову.

«Предложенная проектом приказа индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, по мнению экспертов комитета по логистике, может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, в том числе на средне- и долгосрочную конкурентоспособность промышленности и агропромышленного комплекса Украины и может привести к увеличению стоимости автомобильных перевозок как альтернативного вида грузовых перевозок», - сказано в письме.

Как сообщалось ранее, совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к правительству Украины с просьбой не поддерживать повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, поскольку оно является преждевременным и экономически необоснованным.