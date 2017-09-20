Госбюджет-2018: финансирование Государственного космического агентства хотят сократить почти на треть

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) в 2018 году может получить почти 2,025 млрд грн против 2,89 млрд грн, которые были выделены агентству в 2017 году.

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Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, на управление и испытания космических аппаратов предлагается выделить 169,53 млн грн. В частности, эти деньги будут выделены на создание и подготовку наземной инфраструктуры и персонала для управления космическими аппаратами "Сич-2-1" и "Микросат-М". Также из этой суммы будут профинансированы проекты по мониторингу территории Украины для выявления возможных чрезвычайных ситуаций в интересах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства экологии и природных ресурсов и других, а также участия в международных проектах по контролю за ядерными взрывами и за геофизической обстановкой на территории Земли.

По программе "Утилизация твердого ракетного топлива" расходы государственного бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме 264,4 млн грн.

С целью выполнения долговых обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии для реализации программы "Создание Национальной спутниковой системы связи", запланировано 1,551 млрд грн.

Еще 8,051 млн грн в проекте бюджета предусмотрено для предоставления внешкольного образования Национальным центром аэрокосмического образования молодежи им. А. М. Макарова, что на 24,9 больше, чем в прошлом году.

Как сообщил УНИАН, в 2017 году общее финансирование Государственного космического агентства составило почти 2,9 млрд грн против 3,4 млрд грн, которые были выделены агентству в 2016 году.