В "Укрзализныце" сохраняется масштабная коррупция, поднимать ж/д тарифы нет смысла - Каленков

До тех пор пока в ПАО "Укрзализныця" (УЗ) сохраняются масштабные объемы коррупции, повышать ж/д тарифы на грузоперевозки не имеет смысла, считает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя задержание чиновника УЗ на получении первой части взятки, общий размер которой должен был составить 300 тысяч долларов.

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"УЗ – это бездонная бочка, когда любое повышение тарифов проходит без результата. И сейчас, принимая решение о повышении тарифы, зная, что большая часть вырученных средств будет украдена, это значит выкачивать деньги из экономики и перекладывать их в неэффективную государственную монополию и в карманы коррупционеров", - сказал он в эксклюзивном комментарии Бизнес-порталу UAprom.

По его словам, еще в начале года предполагалось, что деньги от предыдущего повышения тарифов будут направлены на инвестиции.

"Сейчас на счетах УЗ находится свыше 7 миллиардов гривень, но они не используются в полной мере. И если произойдет повышение с 1 октября, то вырученные 1-2 миллиарда гривень. будут раскрадены, поскольку они не могут быть эффективно потрачены в этом году", - сказал он, добавив, что в следующем году повышение возможно и промышленники готовы его обсуждать.

При этом глава "Укрметаллургпрома" назвал задержание СБУ первого замначальника департамента аудита и контроля УЗ Вахтанга Джакели при получении взятки в 300 тысяч долларов (чиновник был задержан при получении части взятки в 70 тысяч долларов - ред.) "типичным случаем".