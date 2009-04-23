Можно ли использовать «Визир» для привлечения за превышение скорости?

В Харькове начат судебный процесс, целью которого является не допустить использования данных фоторадара «Визир» для привлечения к ответственности за превышение скорости.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Юрий АКСЕНОВ.

Он отметил, что по информации МВД Украины, с начала 2009 года с помощью системы «Визир» в Украине выявлено почти 550 тысяч нарушений скоростного режима движения и вынесены постановления на суму почти 156 млн. грн. При этом, отметил он, в целом, с помощью прибора с момента его внедрения выявлено свыше 70% от общего количества выявленных нарушений скоростного режима. По словам Ю.АКСЕНОВА, многие оштрафованные водители не соглашаются с результатами, содержащимися в фоторапорте, и обращаются в суд для обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности. Однако, подчеркнул он, до сих пор отстаивание правоты носило для водителей лишь индивидуальный характер и данные споры выигрывались, в основном, за счет процессуальных нарушений содержащихся в постановлениях. Адвокат также подчеркнул, что должностные лица Госавтоинспекции игнорируют мнение как водителей, так и технических специалистов, заявляя, что в целом прибор технически пригоден и способен адекватно фиксировать превышение скорости транспортных средств. «Но Харьковским ГАИ был сделан подарок для всех возмущенных автовладельцев, который выразился в фоторапорте к постановлению о привлечении к административной ответственности одного из водителей», - сказал он. Ю.АКСЕНОВ отметил, что фотоснимок наглядно доказывает, что «Визир» может ошибаться, поскольку согласно первому кадру снимка, скорость автомобиля нарушителя зафиксирована на уровне 86 км/ч., этим же прибором на следующем кадре зафиксирована автозаправочная станция, движущаяся со скоростью 66 км/ч. «Ложное отображение этого обстоятельства прибором, подтверждает неправильность его устройства, а равно недостоверность результатов фотофиксации как доказательства для подтверждения всех административных нарушений зафиксированных с помощью приборов данного типа», - сказал адвокат.

Со своей стороны адвокат Артем ЛИХВАР отметил, что созданная адвокатами процессуальная стратегия и юридическая конструкция по данному делу, несмотря на отсутствие в Украине прецедентной системы права, позволяет вывести административный процесс «водитель против инспектора ГАИ» за рамки обжалования индивидуального административного взыскания. По его словам, это возможно благодаря одному из требований, заявленных в административном иске, которое звучит следующим образом: «Признать неправомерными действия ответчика в отношении использования результатов фотофиксации с применением измерительного прибора «Визир» в целях административного производства». «В случае если удовлетворение заявленного требования судом, общество получит судебное решение, имеющее силу закона, в котором будет содержаться запрет на использование устройства «Визир» для административного производства по делами о превышении скорости водителями транспортных средств», - сказал А.ЛИХВАР.

Справка УНИАН. Прибор «Визир» фиксирует состояние движения на дорогах. Работает камера в двух основных режимах: контроль движения с измерением скорости и контроль ситуации на дорогах без измерения скорости. В прибор «Визир» инспектор ГАИ фиксирует максимальный уровень разрешимой скорости, если установленная норма превышается, то устройство делает фотоснимок либо начинается видеозапись. В памяти аппарата «Визир» прописывается дата, время, скорость, данные об автомобиле. Также прибор имеет функцию фиксации, к примеру, места ДТП. Данные материалы съёмок хранятся в специальном архиве для дальнейшего разбирательства дела о нарушении водителем авто ПДД.