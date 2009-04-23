ДЖД оштрафовала 1,4 тыс. безбилетных пассажиров

В первом квартале 2009 года работники ревизии и контроля пассажирских поездов на Донецкой железной дороге (ДЖД) проверили 525 пригородных поездов, в результате чего обнаружили и оштрафовали 1441 безбилетного пассажира на общую сумму 41 305 грн., предупреждено 27 фактов курения и взыскано 646 грн. штрафов за это нарушение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, на сегодняшний день актуальна проблема перевозки багажа. Согласно с правилами перевозки, вес ручной клади не должен превышать 50 кг, однако в пригородных поездах данное правило игнорируется некоторыми пассажирами. В частности, за первый квартал обнаружено 29,8 тонн багажа, который перевозился безвозмездно. В результате чего взыскано штрафов на сумму свыше 10 тыс. грн.

Донецкая железная дорога в который раз призывает пассажиров своевременно покупать билеты в кассах вокзалов и хранить их до конца поездки, оформлять проездные льготные документы, не портить подвижной состав, не курить в поездах. В случае отказа оплачивать штраф пассажир будет высажен на ближайшей станции.

Справка УНИАН. За три месяца 2009 года Донецкой железной дорогой в пригородном соединении перевезено 12 млн. 204 тыс. пассажиров, в частности, 10 млн. 592 тыс. (86,8%) пассажиров льготных категорий населения. За первый квартал убытки от перевозки пассажиров в пригородном соединении составили 65,9 млн. грн., что больше на 4,8%, сравнительно с аналогичным показателем прошлого года.