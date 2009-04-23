Убытки ДЖД от пригородных перевозок выросли

За первый квартал текущего года убытки Донецкой железной дороги от перевозки пассажиров в пригородном сообщении составили 65,9 млн. грн., что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, за три месяца 2009 г. Донецкой железной дорогой в пригородном сообщении перевезено 12 млн. 204 тыс. пассажиров, из них 10 млн. 592 тыс. (86,8%) пассажиров льготных категорий населения.

При этом компенсация убытков за льготные перевозки пассажиров составила 933,5 тыс. грн. (от Донецкой облгосадминистрации получено 350,5 тыс. грн.; от Луганской —

450,1 тыс. грн.; от Министерства образования и науки — 132,9 тыс. грн.).

Кроме того, по данным ДЖД, за данный период зафиксировано снижение пассажиропотока на 8,2%. По оценкам специалистов, это следствие остановки или частичного сокращения объемов работы на основных предприятиях Донецкой и Луганской областей, куда осуществляется массовый подвоз пассажиров на работу и с работы.

При этом в сообщении отмечается, что несмотря на убытки, руководство Донецкой железной дороги понимает огромное социальное значение пригородных перевозок, потому и в дальнейшем будет прилагать усилия для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения Донбасса в перевозках.

В частности, принято решение с 1 мая увеличить состав пригородных поездов до 6-8 вагонов. Это даст возможность пассажирам чувствовать себя более комфортно.

Сегодня проводится комиссионный обзор поездов. В четырех моторвагонных депо осуществляется окрашивание вагонов, а после каждого рейса в вагонах проводится сухая и влажная уборки. Для повышения качества и культуры обслуживания пассажиров с 14 апреля по 14 мая объявлен месячник, на протяжении которого особое внимание будет уделено санитарно-техническому состоянию поездов и работе пригородных бригад.

Справка УНИАН. На сегодня стоимость проезда железной дорогой в пригородном сообщении до 5 км составляет 2,40 грн, до 10 км - 2,85 грн, до 20 км - 3,40 грн, до 300 км - 11,20 грн.

Донецкая железная дорога предоставляет льготы на проезд в пригородном сообщении 24 категориям пассажиров согласно действующему законодательству Украины. Например, для участников ВОВ, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы учебы - 50%, для детей возрастом 6-14 лет - 75% от полной стоимости билета.