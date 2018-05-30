Новшества Минтранссвязи: сложности «почтовых» билетов

«Укрпочта» вышла на новый для себя рынок. Теперь практически все почтовые отделения будут заниматься еще и продажей авиа, автобусных и железнодорожных билетов. И это связано с внедрением нового проекта - 21 апреля в Украине официально стартовала система продажи железнодорожных и авиабилетов на пассажирский транспорт в междугородном сообщении через отделения "Укрпочты". Правда, на практике оказалось, что система пока работает по упрощенной схеме и в добавок ко всему вместо обещанных 5 грн. за билет доплачивать надо гораздо больше.

А идея в чем?

Идея в принципе неплохая. «Укрпочта» имеет 15800 отделений по всей Украине и использование данной инфраструктуры для продвижения транспортных услуг вполне здраво. Ведь если проанализировать расположение почтовых отделений, то выясняется, что в среднем в радиусе 3 км можно найти одну почту. Не использовать такие возможности просто грех. Причем, под одной крышей можно собрать не только железнодорожные кассы, но и банковские отделения, страховые компании и другие организации.

На первом этапе система позволяет заказывать билеты только на определенный вид транспорта – авиационный или ж/д, автобусные перевозки обещают подключить к системе через 1,5-2 недели. Затем, приблизительно до конца текущего года, разработчики программы обещают перейти на революционную технологию, которая позволит на одном бланке выписывать билет сразу на несколько видов транспорта. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это в одном билете, который можно будет приобрести чуть ли не в любом селе. На последнем этапе планируется и вовсе упростить систему и предоставить возможность покупать билеты в нужном направлении с любого компьютера, на котором есть доступ в Интернет.

Сложности реализации таковы...

Однако, уже на первом этапе возникли сложности, которые свидетельствуют, что система в полную силу заработает не скоро. Взять хотя бы процесс реализации проекта. Идея расширения спектра услуг на почтах появилась еще четыре года назад, когда транспортным ведомством руководил Виктор Бондарь. Тогда на базе почтовых отделений планировалось создать некие универсальные агентства по оказанию разнообразных услуг, но самым главным нововведением должна была стать продажа билетов. Со сменой руководства ведомства про идею забыли. Реинкарнация проекта произошла при Иосифе Винском. Летом прошлого года руководство ведомства представило поэтапный проект, согласно которому планировалось организовать на почтах в начале реализацию авиа и автобусных билетов. А затем и ж/д билетов. В качестве пилотных предполагалось выбрать 150 наиболее технически оснащенных отделений. Первые кассы на почтах планировали открыть уже в ноябре-декабре. Иосиф Винский обещал чуть ли не в приказном порядке заставить все автобусные компании перейти на Интернет-продажи через почтовые отделения. Однако, как выяснилось, сложности возникли с интеграцией в единую систему бронирования схемы продаж билетов Укрзализныци, автобусных компаний и авиакомпаний. По отдельности каждую из систем можно установить практически в любой туристической компании. Теоретически это возможно. Проблема только в том, что это достаточно сложно технически. Выходом было бы создание универсальной системы, которая позволяла бы продавать сразу все виды билетов. Однако в этом случае надо, чтобы различные ведомства и частные компании договорились между собой о внедрении единой базы данных.

Еще одна сложность. Достаточно сильно тормозящий процесс открытия касс на всех почтах заключается в обучении персонала. Не секрет, что продажа билетов целая наука. Продавая билет, кассир не просто выступает посредником между перевозчиком и пассажиром – он одновременно берет на себя ответственность за правильность оказания услуги. Ведь любая ошибка при оформлении бронирования и клиент, во-первых, поедет «не туда», а во-вторых, перевозчик вынужден будет нести достаточно крупные потери. Хорошо, если при ошибке во время бронирования пассажира отправят всего-навсего в соседнее село, а бывают случаи, когда вместо Австрии пассажира отправляли в Австралию. Поэтому процесс обучения, например, авиакассиров, занимает несколько месяцев и стоит это удовольствие несколько тысяч гривень.

В случае же с Укрпочтой в Минтрансе решили упростить процесс, ограничившись экспресс-курсами. Результат не заставил себя ждать. Выборочный опрос почтовых отделений, проведенный автором, показал, что в большинстве случаев операторы в почтовых отделениях в состоянии выполнить только самые примитивные операции по бронированию билета, например, заказать ж/д билет Киев-Донецк или авиабилет Киев-Симферополь, если возникают более сложные вопросы, скажем с авиаперелетом Киев-Москва-Красноярск, то процесс, мягко говоря, затягивается. К тому же, как выяснилось, не все из объявленных кассами отделений работают. Некоторые почты, на которых висят объявления о продаже авиа и ж/д билетов, буквально на следующий день после презентации проекта вывесили объявления о временных технических сложностях. Это и не удивительно. В отдельных случаях персонал почтовых отделений не в состоянии разобраться с работой Интернета, а тут еще и бронирование билетов. Кстати, именно этот фактор отпугивает от проекта и многих авиаперевозчиков.

На условиях конфиденциальности представитель одной из авиакомпаний объяснил «прохладное» отношение перевозчиков к проекту. «Авиабилет стоит иногда до нескольких тысяч долларов – доверить выписку такого документа неподготовленному человеку компания не может, иначе это грозит крупными убытками. Между тем, «Укрпочта» нам предлагает открыть доступ к системе бронирования для пенсионеров, а в большинстве своем на почтах работают люди пенсионного возраста, которые в современных технологиях практически не разбираются», - отметил собеседник УНИАН.

Глава «Укрпочты» Таисия Замкова говорит, что такая ситуация вполне нормальная - идет отладка системы, поэтому возможны различные сложности при внедрении. Именно поэтому «Укрпочта» намерена привлечь кредит в 50 млн. грн. на модернизацию инфраструктуры. Хотелось бы верить, что этих средств хватит на внедрение проекта по всей Украине.

Сергей Карпенко (для УНИАН)