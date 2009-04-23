Перевозчики не должны возмещать ремонт дорог Киева

Киевский городской совет удовлетворил протест прокуратуры Киева на решение горсовета от 22 января этого года, которым перевозчики разных форм собственности были обязаны заключать соглашения о возмещении расходов на содержание и ремонт дорожных объектов: остановок, дорожных знаков, парковочных площадок, дорожной разметки.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» удовлетворение протеста проголосовали большинство депутатов Киевсовета.

Сегодняшним решением депутаты отменили решение от 22 января «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование организации дорожного движения и улучшение экологического состояния в г. Киеве».

В пояснительной записке идет речь о том, что сегодняшнее решение принято и учитывая протест прокуратуры, и с целью приведения в соответствие с законодательством Порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

В пояснении отмечается, что в Законе Украины «О Государственном бюджете на 2009 год» предусмотрено, что налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, зарегистрированных в Киеве, засчитывается в размере 70% в городской бюджет, а территориальный дорожный фонд направляет суммы этого налога на финансирование расходов, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, относящихся к коммунальной собственности.