Кабмин одобрил конкурс независимых членов в набсовет "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины одобрил проведение конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Соответствующее постановление было принято без обсуждения на заседании правительства в среду.

Читайте такжеНабсовет "Укрзализныци" должен быть изменен до конца лета - Мининфраструктуры

При этом постановление было принято с необходимостью доработки Министерством инфраструктуры в однодневный срок.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что конкурс по отбору главы правления и членов наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" должен быть объявлен до 1 октября.

9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

В свою очередь Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна и заявил, что настаивает на смене всего руководящего состава "Укрзализныци".