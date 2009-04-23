"Роза Ветров" начала регулярные полеты

23 апреля 2009 года авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») выполнила первый регулярный рейс по маршруту Киев–Ташкент–Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил исполнительный директор WINDROSE Сергей ЯНОВОЙ, суммарная загрузка рейса превысила 60%, что является отличным показателем для начала полетов.

«Судя по результатам первого рейса, можно спрогнозировать, что направление будет пользоваться большой популярностью среди пассажиров», - добавил он, подчеркнув, что «особый оптимизм вселяет предварительно высокий спрос на услуги авиакомпании в Узбекистане».

До конца мая рейсы Киев-Ташкент-Киев будут выполняться каждый четверг, а с 6 июня авиакомпания планирует ввести в расписание второй еженедельный рейс – по субботам. Напомним, что WINDROSE ранее планировала начать полеты Киев-Ташкент со 2 апреля, но отложила их начало "по маркетинговым причинам".

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) была основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.