"Роза Ветров" начала регулярные полеты
По маршруту Киев-Ташкент
23 апреля 2009 года авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») выполнила первый регулярный рейс по маршруту Киев–Ташкент–Киев.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Как отметил исполнительный директор WINDROSE Сергей ЯНОВОЙ, суммарная загрузка рейса превысила 60%, что является отличным показателем для начала полетов.
«Судя по результатам первого рейса, можно спрогнозировать, что направление будет пользоваться большой популярностью среди пассажиров», - добавил он, подчеркнув, что «особый оптимизм вселяет предварительно высокий спрос на услуги авиакомпании в Узбекистане».
До конца мая рейсы Киев-Ташкент-Киев будут выполняться каждый четверг, а с 6 июня авиакомпания планирует ввести в расписание второй еженедельный рейс – по субботам. Напомним, что WINDROSE ранее планировала начать полеты Киев-Ташкент со 2 апреля, но отложила их начало "по маркетинговым причинам".
Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) была основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.
Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.