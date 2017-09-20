С 2018 года все автомобили из Украины при въезде в ЕС должны обязательно иметь техталон

Автомобили из Украины, которые въезжают в страны Евросоюза, с 2018 года должны обязательно иметь талон прохождения техосмотра. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, этапы введения в Украине техосмотра для некоммерческого транспорта обсудил заместитель министра Юрий Лавренюк с полномочным министром посольства Литвы в Украине Гвидасом Керушаускасом.

Читайте такжеВ МВД хотят ввести фотофиксацию при техосмотре автомобилей (видео)В министерстве сообщили, что на данный момент обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки. Со следующего года в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директив ЕС и требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

«Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованные НААУ, которые имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством», - передает пресс-служба министерства слова Лавренюка.

В свою очередь, литовская сторона предложила Украине использовать свой опыт внедрения современной процедуры техосмотров, которая является одной из лучших в мире.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, окончательно вступившее в силу в полном объеме с 1 сентября, регламентирует введение в нашей стране обязательного техосмотра.