"Роза Ветров" перенесла начало авиарейсов Киев-Ашхабад

Авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») перенесла начало выполнения рейсов Киев-Ашхабад (Туркменистан) с конца апреля на начало июня 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, начиная с 1 июня.

Напомним, ранее компания планировала начать рейсы на данном маршруте с 27 апреля, выполняя 1 рейс в неделю, а с июня планировалось увеличить частоту до 2-х рейсов в неделю.

«Перенос дат начала выполнения рейсов обусловлен коммерческими причинами, а именно – необходимостью минимизации рисков, связанных с переоценкой пассажиропотока в межсезонье под влиянием кризиса», - отметил в комментарии заместитель директора по маркетингу и продаже Windrose Олег МАКСИМОВ.

Кроме того, «Роза ветров» также перенесла начало рейсов Киев-Ташкент (Узбекистан) – со 2 на 23 апреля т.г. и Киев-Астана (Казахстан) – с 30 марта на 14 мая т.г.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) основано в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.