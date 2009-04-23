Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» не будет работать 1, 2 и 9 мая, 3 и 10 мая – работа в режиме воскресного дня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Как отмечается в сообщении, «с целью полного и качественного удовлетворения потребностей пользователей услугами почтовой связи в дни празднования первомайских праздников и Дня Победы», в соответствии с приказом генерального директора УДППЗ «Укрпочта», 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 мая 2009 года производственные подразделы «Укрпочты» будут работать в обычном режиме; 1,2 и 9 мая установлен выходной день для всех объектов почтовой связи. 3 и 10 мая апреля «Укрпочта» будет работать по режиму работы, как в воскресенье.

«При необходимости возможно установление другого режима работы по согласованию с местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления», - говорится в сообщении.