Крюковский вагоностроительный на грани остановки

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) находится на грани остановки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Полтавской областной госадминистрации заявил начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры ОГА Тарас ТКАЧЕНКО.

«На сегодня "Укрзализныця" имеет колоссальную задолженность перед этим предприятием за пассажирские и грузовые вагоны - а это более 200 млн. грн., предприятие находится на грани остановки», - сказал Т.ТКАЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, озвученной им 31 марта т.г., в первом квартале 2009 года Крюковскому вагоностроительному заводу было выплачено 880 млн. грн. долга за вагоны, что составляет 25% общей суммы задолженности.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских вагонов и 6 400 грузовых вагонов.