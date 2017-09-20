На капремонт дороги Киев-Харьков-Довжанский выделят 2 миллиарда – Омелян

На капитальный ремонт автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский будет выделено в 2018 году 2 миллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

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"По инициативе президента Украины, на еще одну стратегически важную трассу Киев-Харьков-Довжанский должно быть выделено 2 миллиарда гривень. Мы хотим, чтобы у нас была сбалансированная политика в рамках Дорожного государственного фонда. И я думаю, что будет поддержка и областей, и центральной власти, чтобы Украина наконец получила качественные автодороги", – цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года продолжился ремонт трассы М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении города Славянск (Донецкая область).

По данным правительства, на строительство дорог в Украине в 2017 году было направлено 32,2 миллиарда гривень, а проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 миллиардов гривень.