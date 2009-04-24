Fiat готов купить Opel

Итальянский автоконцерн Fiat может в скором времени купить дочернее предприятие General Motors в Европе. По информации Spiegel Online, опубликованной 23 апреля, уже в следующий вторник будет заключен протокол о намерениях, в соответствии с которым Fiat получит контрольный пакет акций Opel, сообщает Немецкая волна.

Несмотря на то, что в настоящее время ведутся переговоры с канадско-австрийским производителем Magna, руководство General Motors и министерство экономики ФРГ, очевидно, заинтересованы в том, чтобы поскорее заключить сделку с Fiat, цитирует Spiegel агентство AP.

Совет трудовых коллективов недоволен

Руководитель совета трудовых коллективов немецкого предприятия Клаус Франц (Klaus Franz) заявил о несогласии с предполагаемой сделкой с Fiat, опасаясь сильного сокращения рабочих мест и закрытия заводов. По мнению Франца, Fiat не планирует стратегического партнерства, сообщает dpa.

По словам премьер-министра федеральной земли Гессен Роланда Коха (Roland Koch), пока нет конкретного решения о продаже Opel. Он сказал агентству dpa, что Magna и итальянский Fiat стоят в одном ряду возможных партнеров, выразив удовлетворение тем фактом, что автоконцерном заинтересовались различные инвесторы.

Как передает Reuters, представители итальянского концерна не пожелали прокомментировать информацию о планируемой сделке.

В тоже время зампредправления российской группы ГАЗ в ответ на публикацию немецкой газеты о желании компании Олега Дерипаски получить пакет европейского автопроизводителя сообщила, что группа не имеет интереса к покупке Opel.

Издание Rheinische Post сообщило в четверг со ссылкой на источники в правительстве Германии, что канадский производитель запчастей Magna и группа ГАЗ объединились в консорциум для покупки акций Opel. "Если крупнейший банк РФ - Сбербанк - захочет участвовать в новом консорциуме, то Magna и ГАЗ получат доплату", - пишет газета, не приводя подробностей.

Как сообщает Рейтер, получить комментарии Сбербанка пока не удалось.

Российский автопроизводитель ГАЗ ранее был акционером Magna, но в прошлом году отдал свою долю кредитору.

Ранее СМИ сообщали, что General Motors готова расстаться с контрольным пакетом в своем европейском отделении Opel/Vauxhall лишь за обещание инвестировать в новую компанию, формируемую на основе проданной.