"Укрзализныце" не нужно повышение тарифов

"Укрзализныця" имеет ресурс и возможности не повышать грузовые железнодорожные тарифы в 2017 году. Об этом говорится в письме президента Американской торговой палаты Андрея Гундера на имя министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В частности, Гундер обратил внимание министра, что согласно приказу министерства № 782 от 8 октября 2013 года тарифы подлежат пересмотру в случае если уровень доходов от обычной деятельности не обеспечивает возмещение текущих расходов железных дорог, или же если у них не хватает средств на осуществление капитальных инвестиций, необходимых для финансирования инвестиционной программы.

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Гундер отмечает, что первое условие, характеризуется показателем прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA), который должен иметь плановое значение +17,5 миллиарда гривень без учета индексации тарифа, что свидетельствует о способности "Укрзализныци" финансировать операционную деятельность в 2017 году.

"Что касается второго условия, хотели бы обратить Ваше внимание на запланированный объем "капитальных инвестиций" 22,7 миллиарда гривень, что на 15,8 миллиарда гривень больше факта 2016 года. По отчетным данным за 5 месяцев 2017 года на капитальные инвестиции было направлено 2 миллиарда гривень (9% от годового запланированного бюджета). Отдельно следует отметить, что на начало года на счетах "УЗ" было около 7 миллиардов гривень, чего было достаточно для финансирования 44% инвестиций, которые Кабинет министров Украины позволил осуществить "УЗ" без согласования финплана. Учитывая фактические данные использования инвестиций в предыдущие годы, запланированный объем инвестиций невозможно освоить эффективно", – отметил он.

По мнению экспертов компаний-членов Американской торговой палаты, перед любым повышением железнодорожных тарифов "Укрзализныця" должна показать результат от предыдущего повышения, в частности в разрезе ситуации с распределением вагонов, их оборотом, скоростью доставки и сохранностью груза. Гундер также выразил уверенность, что следующим шагом должна стать разработка четкого плана по дальнейшему улучшению ситуации с восстановлением/ремонтом вагонного и локомотивного парка "УЗ", скоростью отправок грузов железнодорожным транспортом, наличием топлива, инвестициями в обновление подвижного состава "УЗ" и т.д. с четкими сроками и метриками.

"Исходя из вышесказанного, эксперты компаний-членов палаты обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой не поддерживать повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным, и соответственно доработать проект консолидированного финансового плана "УЗ" на 2017 год", – говорится в письме.

В свою очередь исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Галина Деревянко подчеркивает, что повышение грузовых железнодорожных тарифов на 22,5% может иметь негативное влияние на отдельные отрасли украинской экономики, в том числе на средне- и долгосрочную конкурентоспособность промышленности и агропромышленного комплекса Украины.

В связи с этим компании-члены комитета Европейской бизнес-ассоциациисчитают необходимым провести более тщательный анализ влияния повышения тарифов на экономику Украины и сравнить с эффектом от привлечения необходимого объема поступлений в "Укрзализныцю". Также они считают необходимым проработать альтернативные источники финансирования "Укрзализныци".

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Кроме того, компании-члены комитета Европейской бизнес-ассоциациизаявили о необходимости провести анализ возможных негативных последствий для "Укрзализныци" вследствие падения объема перевозок в случае повышения тарифов из-за перехода грузовладельцев на автомобильный и речной транспорт.

Как сообщалось, ранее промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныце" воздержаться от повышения грузовых ж/д тарифов до конца текущего года.

В письме, подписи под которым поставили руководители Федерации металлургов Украины, ОП "Укрметаллургпром", ассоциации производителей ферросплавов "УкрФа", ассоциаций "Укрцемент" и "Укрстекло", подчеркивалось, что для повышения грузовых ж/д тарифов сегодня нет никаких экономических обоснований.

Напомним, тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года. 13 сентября на своем заседании Кабинет министров одобрил финансовый "Укрзализныци" с индексацией тарифов на грузоперевозки во внутреннем сообщении.