Суд Москвы помог Украине оштрафовать российскую авиакомпанию за ежедневные полеты в Крым

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры АР Крым о взыскании с российской компании более 10 миллионов гривен за ежедневные полеты во временно оккупированный Крым.

Об этом говорится на сайте прокуратуры АР Крым.

«Решением хозяйственного суда Киевской области от 20.09.2017 удовлетворен иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн», - говорится в сообщении.

Прокуратура подчеркивает, что авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

В сообщении также сказано, что в порядке взаимной международно-правовой помощи к рассмотрению дела привлечены судебные органы Российской Федерации. Так, арбитражным судом города Москвы исполнено поручение украинского суда и вручена ответчику копия определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

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«Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии дает украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных денежных средств с должника на территории Российской Федерации», - прокомментировал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

По его словам, судами впервые вынесено решение по принятой ранее прокуратурой Автономной Республики Крым процедуре привлечения авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом, которые осуществлялись в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года.