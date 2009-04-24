«Укрзализныця» участует в Конференции гендиректоров железных дорог ОСЖД

В Москве 20-24 апреля проходит XXIV заседание Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Украинские железные дороги на заседании представляют генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и его заместители Виктор ЧЕРНЫЙ и Борис ОСТАПЮК.

Как сообщили УНИАН в управлении по взаимодействию со СМИ ведомства, в ходе работы заседания были подведены итоги работы ОСЖД в 2008 году. В частности, железные дороги – члены ОСЖД за прошедший год перевезли почти 5,6 млрд. тонн грузов и свыше 4 млрд. пассажиров.

Также во время международной встречи обсуждались проблемы взаиморасчетов между железнодорожными администрациями, использование единой накладной ЦИМ/СМГС, тарифная политика и т.п. Большое внимание было уделено привлечению дополнительных объемов грузов, развитию транспортных коридоров, контрейлерных и контейнерных перевозок, маршрутных поездов.

Важными для железнодорожников остаются вопросы взаимодействия между железнодорожными системами, согласования железнодорожного транспортного права, ускорения пересечения грузами границ, усовершенствование правил перевозки опасных грузов и др.

Справка УНИАН. Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) создана в 1952 году с целью развития международных грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, научно-технического сотрудничества, содействия техническому прогрессу, координации работы по развитию международных железнодорожных коридоров. Штаб-квартира организации находится в Варшаве (Польша). Членами ОСЖД являются транспортные министерства, центральные государственные органы, управляющие железнодорожным транспортом, 25 стран. Шесть органов управления железными дорогами западноевропейских государств имеют статус наблюдателей. Свыше 20 европейских компаний имеют статус присоединенных предприятий.