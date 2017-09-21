Украинский теплоход "Зирка Днепра" устремился в сторону оккупированного Крыма – СМИ

Круизный теплоход типа река-море «Зирка Днепра» в настоящее время движется в направлении Крыма.

Как пишет издание «Думская», по состоянию на 11 часов судно идет в направлении южного берега оккупированного полуострова и находится на траверзе Севастополя.

Судя по данным АИС, вчера днем около 15:00, теплоход вышел из порта приписки Херсон. Никаких круизов в данное время года заявлено не было. Владельцем значится все та же круизная компания «Червона Рута».

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Как предполагает издание, видимо, повторяется недавняя история с аналогичным путешествием «Генерала Ватутина», который был продан российским владельцам и, не заходя в Одессу, отправился в Ростов-на-Дону.

Отметим, «Зирка Днепра» построена в 1988 году в бывшей ГДР. До 2005 года судно носило имя «Маршал Рыбалко». При длине 129 метров имеет водоизмещение около 5400 тонн. В свои 154 каюты может принять до 280 пассажиров. Максимальная скорость хода около 13 узлов. Экипаж 98 человек.