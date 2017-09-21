Подъем тарифов "Укрзализныцей" ударит по экономике Украины - международные и украинские ассоциации

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки окажет негативное влияние на украинскую экономику, говорится в заявлениях международных и украинских ассоциаций и организаций.

Так, в письме президента Американской торговой палаты Андрея Гундера на имя министра инфраструктуры Владимира Омеляна говорится, что "Укрзализныця" имеет ресурс и возможности не повышать грузовые железнодорожные тарифы в 2017 году.

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По мнению экспертов компаний-членов Американской торговой палаты, перед любым повышением железнодорожных тарифов "Укрзализныця" должна показать результат от предыдущего повышения, в частности в разрезе ситуации с распределением вагонов, их оборотом, скоростью доставки и сохранностью груза. Гундер также выразил уверенность, что следующим шагом должна стать разработка четкого плана по дальнейшему улучшению ситуации с восстановлением/ремонтом вагонного и локомотивного парка "УЗ", скоростью отправок грузов железнодорожным транспортом, наличием топлива, инвестициями в обновление подвижного состава "УЗ" и т.д. с четкими сроками и метриками.

"Исходя из вышесказанного, эксперты компаний-членов палаты обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой не поддерживать повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным, и соответственно доработать проект консолидированного финансового плана "УЗ" на 2017 год", – говорится в письме.

В свою очередь исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Галина Деревянко подчеркивает, что повышение грузовых железнодорожных тарифов на 22,5% может иметь негативное влияние на отдельные отрасли украинской экономики, в том числе на средне- и долгосрочную конкурентоспособность промышленности и агропромышленного комплекса Украины.

В связи с этим компании-члены комитета Европейской Бизнес Ассоциации считают необходимым провести более тщательный анализ влияния повышения тарифов на экономику Украины и сравнить с эффектом от привлечения необходимого объема поступлений в "Укрзализныцю". Также они считают необходимым проработать альтернативные источники финансирования "Укрзализныци".

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Кроме того, компании-члены комитета Европейской Бизнес Ассоциации заявили о необходимости провести анализ возможных негативных последствий для "Укрзализныци" вследствие падения объема перевозок в случае повышения тарифов из-за перехода грузовладельцев на автомобильный и речной транспорт.

Ранее, промышленные ассоциации обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныце" воздержаться от повышения грузовых ж/д тарифов до конца текущего года.

В письме, подписи под которым поставили руководители Федерации металлургов Украины, ОП "Укрметаллургпром", ассоциации производителей ферросплавов "УкрФа", ассоциаций "Укрцемент" и "Укрстекло", подчеркивалось, что для повышения грузовых ж/д тарифов сегодня нет никаких экономических обоснований.

Тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года.