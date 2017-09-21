В Киеве ограничат проезд транспорта между Троещиной и метро "Черниговская"

В Киеве с завтрашнего дня, 22 сентября, вводятся временные ограничения на движение транспорта между жилым массивом Троещина и станцией метро «Черниговская». Об этом сообщило КП «Киевавтодор» в Facebook.

В частности, движение будет ограничено:

- с 09.00 час. до 14.00 час. в направлении движения от станции метро «Черниговская» до жилого массива Троещина;

- с 14.00 час. до 18.00 час. в направлении движения от жилого массива Троещина до станции метро «Черниговская».

Читайте такжеВ Киеве до марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской

Причинами ограничения проезда является проведение ремонта на пересечении ул. Шолом-Алейхема с ул. Братиславской.

Как сообщал УНИАН ранее, на заседании комиссии Киевсовета поддержали переименование станции метро "Петровка" и Московского моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница организации "Общественное движение Почайна" Аннабелла Морина.

"Комиссия по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний относительно переименования метро "Петровка" на "Почайну", утвердила название парка урочище "Наталка" и приняла решение о переименовании Московского моста на Северный", - говорится в ее сообщении.