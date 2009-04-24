Президент требует решить проблему с очередями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует решить проблему с очередями на украинско-польской границе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В частности, по данным пресс-службы, к главе государства поступает информация о недопустимом увеличении очередей автотранспорта на украинско-польской государственной границе. Водители вынуждены ожидать таможенного оформления транспортных средств и товаров более суток, отмечают в пресс-службе.

В связи с этим Президент Украины сегодня обратился к временно исполняющему обязанности министра иностранных дел Владимиру ХАНДОГИЮ, председателю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, председателю Администрации Государственной пограничной службы Николаю ЛИТВИНУ, а также председателям Волынской областной государственной администрации Николаю РОМАНЮКУ и Львовской областной государственной администрации Николаю КМИТЮ с требованием срочно принять исчерпывающие меры для нормализации ситуации.

В.ЮЩЕНКО обязал руководителей центральных и местных органов исполнительной власти проинформировать его лично о результатах до 28 апреля 2009 года.