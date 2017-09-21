Евросоюз хочет запретить полеты в три украинских города

В ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

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В частности, по информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», к Государственной авиационной службы Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющая контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины. В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

В связи с этим харьковские депутаты даже обратились к премьер-министру Владимиру Гройсмана.

Как сообщал УНИАН ранее, в Балаклее Харьковской области военные обстреляли частный самолет, который пролетел над территорией военной части.