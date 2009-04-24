Николаевский порт сократил перевалку грузов

Николаевский морской торговый порт (НМТП) в первом квартале текущего года сократил грузоперевалку на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млн. 939 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила главный экономист порта Юлия ШУЛЕПА.

Как пояснил первый заместитель начальника порта Сергей КОЛТЫПИН, сокращение связано с тем, что из порта ушли такие грузы, как хлор и калий из Беларуси, а также импортные фосфориты, которые шли на украинские химзаводы.

По данным порта, около 50% грузоперевалки составляют транзитные грузы.

Как сообщила Ю.ШУЛЕПА, чистая прибыль порта в первом квартале составила 15,5 млн. грн. против около 3 млн. грн. за первый квартал прошлого года. В частности, по ее словам, на рост прибыли повлияло повышение стоимости валюты, кроме того, следует учитывать, что в 2008 году к Николаевскому порту был присоединен Днепро-Бугский порт.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт соединён с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также с конца 2008 г. – Днепро-Бугский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса – Николаев – Херсон – Джанкой – Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Херсон –Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.

В 2008 году Николаевский морской торговый порт увеличил перевалку грузов почти на 22% по сравнению с 2007 годом – до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.