НМП увеличит собственные инвестиции в развитие порта на 50%

Николаевский морской торговый порт в 2009 году планирует увеличить собственные инвестиции в развитие порта почти на 50% - с 22,5 млн. грн. в 2008 году до 33 млн. грн.

Об этом сообщила УНИАН главный экономист порта Юлия ШУЛЕПА.

По ее словам, в первом квартале этого года инвестиции порта в свое развитие составили 6,1 млн. грн., что в 6 раз больше показателя первого квартала 2008 года.

В частности, 5 млн. грн. собственных средств планируется вложить в реконструкцию первого и второго причалов порта.

По информации первого заместителя начальника порта Сергея КОЛТЫПИНА, реконструкцию этих причалов планируется завершить к концу текущего года, при этом предусмотрено привлечение частных инвесторов.

В частности, на инвестиционные средства планируется купить не менее 5 кранов, стоимость каждого – около 4 млн. евро.

Как отметил С. КОЛТЫПИН, на данных причалах планируется переваливать руду, общая мощность – до 3 млн. тонн в год.

По данным порта, реконструкция первого и второго причалов ведется несколько лет. В целом, с начала реконструкции порт вложил туда около 30 млн. грн. собственных средств.

Кроме того, в этом году к новому урожаю планируется реконструировать зерновой терминал мощностью предварительно до 2 млн. тонн в год.

Также порт изучает возможность реконструкции 15-го причала для перевалки наливных грузов.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт в 2008 г. увеличил перевалку грузов почти на 22%, по сравнению с 2007 г., - до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.

Николаевский морской торговый порт соединён с морем Бужско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также, с конца 2008 г. - Днепро-Бужский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса-Николаев-Херсон-Джанкой-Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени-Измаил-Одесса-Николаев-Херсон-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.