Глава "Укрзализныци" сообщил об увеличении объема ремонта локомотивов

Руководство Публичного акционерного общества "Укрзализныця" решило дополнительно стимулировать и улучшать условия труда работников, которые обеспечивают ключевую функцию госкомпании – перевозки.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "УЗ" Евгений Кравцов, инспектируя работу локомотивного депо "Киев-Пассажирский" — специализированной базы для всех видов обслуживания и ремонта пассажирских электровозов.

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Как сообщает пресс-служба железной дороги, Евгений Кравцов осмотрел ремонтные цеха локомотивного депо, посетил комнату отдыха локомотивных бригад, проверил условия труда и пообщался с персоналом. Отмечается, что “в депо свыше 800 работников за год выполняют больше тысячи ремонтов тягового подвижного состава”.

И.о. главы “УЗ” рассказал, что для обеспечения перевозки пассажиров общество сейчас увеличило объемы ремонтов локомотивов для продления части из них срока службы. Он отметил, что “в связи с увеличением инцидентов с локомотивами, менеджмент усилил контроль за качеством выполнения ремонтов и обеспечением необходимыми комплектующими и запасными частями”.

"Машинисты, помощники машинистов и слесари по ремонту тягового подвижного состава – это представители наших основных профессий, а также работники, которые обеспечивают движение поездов. Мы хотим сохранить эти кадры и осознаем сложный характер работы. Правление общества приняло решение поощрять персонал, который обеспечивает ключевую функцию "Укрзализныци" – перевозки. Мы будем стимулировать этих работников и будем улучшать условия их труда", – рассказал Евгений Кравцов.

По данным “УЗ”, в этом году госкомпания запланировала выполнить капитальный ремонт 19-ти пассажирских локомотивов, из которых 16 с продлением срока службы. “Этот вид ремонта достаточно дорогостоящий – для одного электровоза серии ЧС4 он обходится около 7,5 млн грн, а для одного электровоза серии ЧС8 – почти 10 млн грн”, — отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как сообщил Евгений Кравцов, сейчас также увеличены объемы ремонтов грузовых локомотивов. "В целом за неполные девять месяцев 2017 года “Укрзализныця” отремонтировала разными видами уже столько локомотивов, грузовых и пассажирских, как за весь прошлый год – 87 единиц, в последние месяцы года планируем отремонтировать еще более 100 локомотивов, ведь вопрос обеспечения тягой на сегодня один из самых острых", – подчеркнул руководитель “УЗ”.

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Он также отметил, что благодаря интенсификации ремонтов локомотивов “Укрзализныци” сейчас загружены работой аффилированные предприятия общества: Запорожский электровозоремонтный, Днепропетровский тепловозоремонтный и Львовский локомотиворемонтный заводы, где выполняются капитальные ремонты тягового подвижного состава.

Стоит отметить, что локомотивное депо "Киев-Пассажирский" – одно из старейших предприятий отрасли. Это специализированная база для всех видов обслуживания и ремонта пассажирских электровозов, которые сейчас работают почти на всей сети железных дорог.

Электровозы трех серий, которые обслуживает это депо: ЧС4, ЧС8 и ДС3 обеспечивают перевозки на таких направлениях, как Киев-Ворожба, Киев — Шостка, Киев — Долинская, Киев — Ковель, Киев — Одесса, Киев — Львов, Киев — Пятихатки, Киев — Харьков, Киев — Хмельницкий и Киев — Тернополь.