Федерация работодателей считает необоснованным повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обнародовала заявление относительно запланированного с октября повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5%.

ФРУ считает очередное повышение грузовых железнодорожных тарифов необоснованным.

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"Считаем, что любое повышение железнодорожных тарифов в текущем году, экономические последствия которого основательно никем не просчитаны, приведет к значительному ухудшению конкурентоспособности предприятий отечественной промышленности и агропромышленного комплекса на рынках сбыта, повышения стоимости энергоносителей в начале отопительного сезона, а также станет дополнительным стимулом для инфляционных процессов в экономике и замедления достигнутых темпов экономического развития государства", - говорится в заявлении.

"Отсутствие постоянного руководства ПАО "Укрзализныця", многочисленные коррупционные скандалы с участием сотрудников железной дороги, неспособность к эффективному освоению инвестиционного ресурса от предыдущих повышений тарифов, блокировка прозрачных тендеров на закупку товарно-материальных ценностей, наличие на счетах значительных средств при одновременном ухудшении сроков оборачиваемости вагонов и технического состояния подвижного состава, углубление проблемы кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, пока что не способствуют доверию грузовладельцев, инвесторов и кредиторов к действиям правления госмонополии", - отметили в Федерации работодателей.

ФРУ призывает правительство воздержаться от повышения грузовых железнодорожных тарифов в текущем году и поручить руководству "Укрзализныци" начать переговоры с грузовладельцами относительно реальных инвестиционных потребностей железной дороги и возможностей их освоения для принятия взаимоприемлемых решений по индексации тарифов в 2018 году.

Ранее, промышленные ассоциации обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поручить "Укрзализныци" воздержаться от повышения грузовых железнодорожных тарифов до конца текущего года.