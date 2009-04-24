Доходы отрасли связи Украины снизились

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-марте 2009 года снизились на 4,3%, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, и составили 10 млрд. 595,9 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 3 млрд. 870,1 млн. грн., что на 12,9% меньше, чем за январь-март 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-марте 2009 года являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которыми получен самый большой доход в отрасли от услуг мобильной связи за этот период – 6 млрд. 329,2 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 1 млрд. 820,8 млн. грн.), что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-марте 2009 года составили 6 млрд. 322,8 млн. грн. (падение – 6,1%), из них 1 млрд. 820,5 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (падение – 26,6%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятиями отрасли в январе-марте 2009 года получены доходы в размере 1 млрд. 189,9 млн. грн. (из них 539,6 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-марте 2009 года снизился на 16,3% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-марта 2009 года находится местная телефонная связь, предприятиями которой в январе-марте 2009 года получены доходы от оказанных услуг в размере 1 млрд. 7,4 млн. грн., из них населению – 653,2 млн.грн.

При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-марте 2009 года составил 942,8 млн. грн. (из них населению – 597,1 млн. грн.), что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-март 2009 года составил 64,6 млн. грн. (из них населению – 56,1 млн. грн.), что на 14,1% меньше, чем за январь-март 2008 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-марта 2009 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 46,4% и составил 747,6 млн. грн., из них 361,2 млн. грн. составили доходы от услуг населению. Доходы от предоставления услуг доступа в Интернет составили за отчетный период 655,4 млн. грн. (рост – 51,3%), из них 352,1 млн. грн. – населению (рост – 91,1%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-март 2009 года снизился в сравнении с показателем января-марта 2008 года, на 13,8% - до 615,9 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 159,3 млн. грн. (падение на 5,6%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-марте 2009 года составил 433 млн. грн., что на 30% превысило показатель за аналогичный период 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 306,9 млн. грн. (из них населению – 294,3 млн. грн.), что на 31,6% больше, чем за январь-март 2008 года.