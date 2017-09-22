Местные власти получат 25 миллиардов на дороги в 2018 году – Омелян

Местные органы власти получат 25 миллиардов гривень на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в 2018 году, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

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"Мы имеем дорожный фонд, который заработает с 1 января. Все регионы Украины получат надлежащее финансирование и ответственность. Мы ожидаем, что это будет 25 миллиардов гривень, а может и больше, которые будут в распоряжении областей, и тогда каждая область сможет самостоятельно решать, на какие дороги и в каком размере направить эти средства", – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным правительства, на строительство дорог в Украине в 2017 году было направлено 32,2 миллиарда гривень, а проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 миллиардов гривень.