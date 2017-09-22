Корпоратизация "Укрзализныци" решит проблему с полувагонами - нардеп

Нехватка полувагонов, в том числе для нужд металлургов, вызвана проблемами в управлении "Укрзализныци" (УЗ). Об этом заявил народный депутат Украины, глава комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк.

"Те вагоны, которые есть, распределяются неэффективно. Но это только первая часть проблемы. Вторая часть проблемы в том, что вагонов не хватает", – отметил Галасюк.

По его словам, чтобы решить вопрос нехватки вагонов, необходимы инвестиционные ресурсы.

"Где взять деньги? Мы говорим, что их нужно брать не за счет повышения тарифов. Каждый гражданин понимает, что это такое – эти повышения тарифов ложатся в цену продукции. Надо делать корпоратизацию "Укрзализныци", 10% (акций – Ред.) продать стратегическому инвестору, привлечь надежного международного партнера. На эти деньги развивать УЗ и помогать реальному сектору и промышленности нормально работать", – объяснил Галасюк.

Напомним, ранее представители горно-металлургического комплекса Украины неоднократно отмечали, что обеспечение их перевозок осуществляется "Укрзализныцей" по "остаточному принципу". По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, новому руководству УЗ поставлена задача разобраться в системе распределения грузовых вагонов и ликвидировать коррупционную составляющую в этом процессе.