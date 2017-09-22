У "Укрзализныци" есть возможность не повышать тарифы три года – нардеп

Повышение грузовых тарифов не является единственным и лучшим способом для "Укрзализныци" (УЗ) найти деньги. Об этом заявил Глава комитета по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк.

"Наша команда предлагает альтернативу – как не повышать тарифы три года и значительно развить инфраструктуру "Укрзализныци", закупить новые вагоны. Надо продать 10% акций "Укрзализныци" стратегическому инвестору. Это даст несколько десятков миллиардов гривень поступлений. На эти деньги нужно покупать новые вагоны, модернизировать железную дорогу, развивать производство. И не надо повышать тарифы", – рассказал Галасюк.

По мнению нардепа, такие меры позволят одновременно победить коррупцию, развить "Укрзализныцю" и не поднимать тарифы.

Для реализации плана нужно принять необходимые нормативные акты, отметил Галасюк. "Мы обращаемся к премьер-министру, к министру инфраструктуры. И мы в парламенте готовы обеспечить принятие такого законодательства", – сказал депутат.

"Нужна не огульная приватизация, не разбазаривание государственного имущества и не консервация коррупции и неэффективности, которые существуют сегодня. Нужен другой, альтернативный путь, который мы предлагаем – корпоратизация, привлечение инвестиций. Не надо повышать тарифы так, как это сегодня хочет сделать Мининфраструктуры. Тогда будут работать украинские металлурги, шахтеры, аграрии, будут перевозить продукцию. Украина будет с экспортом, гривня будет сильная", – резюмировал Галасюк.

Напомним, тарифы на железнодорожные грузоперевозки планируется повысить на 22,5% с 1 октября 2017 года.