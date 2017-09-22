Украина все ближе к мобильной связи 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), завершила подготовку нормативно-правовых актов для проведения тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) Украины для внедрения системы мобильной связи четвертого поколения (4G), сообщила пресс-служба НКРСИ.

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«Регистрацией Министерством юстиции новой редакции Порядка проведения конкурсов или тендеров завершена подготовка нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения системы мобильной связи четвертого поколения», - говорится в сообщении.

Решение НКРСИ от 30 мая 2017 года №281 «Об утверждении Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины» вступило в силу сегодня, 22 сентября.

Согласно новому порядку, проведение тендера с правом субъектов конверсии предусматривает получение части спектра по установленной Кабинетом министров цене. В условиях отсутствия в Украине свободных частот для внедрения новых технологий, закрепление в нормативно-правовой базе указанной нормы является гарантией предоставления операторам телекоммуникаций возможности обеспечить непрерывность предоставления услуг своим абонентам.

Этим же решением также внесены корректировки в Лицензионные условия пользования РЧР Украины и Лицензионные условия осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставлению в пользование каналов электросвязи.

В пресс-службе добавили, что следующими шагами является представление операторами заявлений о намерении освободить часть имеющегося у них спектра, определенного Кабмином для внедрения LTE-технологии.

«Подготовленные планы конверсии с экономическим обоснованием стоимости конверсии должны быть утверждены комиссией. Это позволит сформировать условия каждого из тендеров и определить сроки их проведения», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты, после чего Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обратилась в ведомство с просьбой утвердить соответствующие изменения. Как пояснял глава НКРСИ Александр Животовский, не имея гарантии со стороны государства в виде права первого выкупа, операторы не станут рисковать своим бизнесом и откажутся сдавать частоты.

9 августа Кабинет министров Украины утвердил условия проведения в IV квартале 2017 года - I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн.

Согласно данным Животовского, продажа частот в диапазоне 1800 МГц может произойти уже до конца 2017 года, а связь четвертого поколения 4G будет запущена уже в конце следующего года.