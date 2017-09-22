Гендиректор "Азовстали" отмечает дефицит лома, ждет проведения УЗ прозрачного тендера по металлолому

Запасы готового для реализации металлолома «Укрзализныци» составляют около 128 тыс. тонн Об этом сообщил генеральный директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook.

«Ситуация на рынке металлолома снова обостряется, уже фиксируем его нехватку. Как ни странно, мы чувствовали себя намного увереннее в более дефицитный период года (июнь-июль) именно благодаря поставкам объемов лома «Укрзализныци». По нашей информации, запасы готового для реализации металлолома УЗ составляют около 128 тыс. тонн, а это порядка 700 млн. грн. дополнительных доходов для финансирования инвестпрограммы УЗ (можно приобрести 5 новых магистральных тепловозов или сделать капремонт 35 существующим единицам)», - написал он.

Он отметил, что металлурги ждут проведения тендеров на прозрачных условиях, по аналогии с теми, которые проводились в июне 2017 года в соответствии с рекомендациями КМУ и лично премьер-министра Украины.

«Надеюсь, что и новый руководитель УЗ Евгений Кравцов не допустит злоупотреблений в процессе реализации данного важнейшего, как для ГМК, так и для экономики страны металлургического сырья, и уже в ближайшее время УЗ объявит тендер по продаже лома», - резюмировал гендиректор «Азовстали».