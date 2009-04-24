Винский открыл современный холодильный комплекс

Сегодня в Николаевском морском торговом порту состоялось открытие нового холодильного комплекса ТД «Морепродукт», в котором принял участие министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил, что данный холодильный комплекс является самым современных на просторах СНГ.

«Развитие украинских портов, логистической инфраструктуры Украины должно быть нашим главным приоритетом, если мы стремимся интегрироваться в мировую транспортную систему. И запуск морского холодильного терминала – важный шаг в реализации государственной транспортной политики», - отметил он.

По его словам, министерство показало, что воплощает важные проекты, несмотря на кризис. «Должна быть совместная работа, направленная на результат – появятся новые рабочие места, новые технологии», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Новый холодильный терминал имеет объем хранения до 12 тыс. тонн замороженных продуктов при температурном режиме до минус 26 градусов. Инвестиции в постройку терминала превысили 12 млн. долл. Как отметил заместитель министра, глава Государственной морской и речной администрации Михаил ЧУБАЙ, инвестиции составили 50 на 50% иностранного и украинского капитала. Среди акционеров комплекса – ТД «Морепродукт» и норвежская группа «Atlantic pelagic AS».

Как отмечалось в ходе открытия комплекса, он позволит увеличить грузоперевалку через Николаевский порт пищевых продуктов, предназначенных как для Украины, так и транзитных.

Как отметил народный депутат, член профильного транспортного комитета Геннадий ЗАДИРКО, Николаевский порт является важным для транспортной отрасли, при этом он показывает хорошую работу. «Такие успехи в условиях кризиса достойны уважения», - отметил он.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт соединён с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также с конца 2008 г. – Днепро-Бугский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса – Николаев – Херсон – Джанкой – Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Херсон –Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.

В 2008 году Николаевский морской торговый порт увеличил перевалку грузов почти на 22% по сравнению с 2007 годом – до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.

В первом квартале 2009 г. НМТП сократил грузоперевалку на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млн. 939 тыс. тонн.