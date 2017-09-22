Гройсман анонсирует на дороги до 48 миллиардов в следующем году

В следующем году на строительство и ремонт дорог в Украине будет направлено 46-48 миллиардов гривень. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде.

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"С 1 января 2018 года будет внедрен Дорожный фонд как новый инструмент финансирования. Но от этого финансирование на дороги только увеличится. В этом году мы имеем около 30 миллиардов гривень доступного ресурса на дороги, а в следующем году это будет больше 42 миллиардов гривень", - сказал Гройсман.

Он отметил, что Украине необходимо ускорять темпы строительства дорог.

"Мы обновляем дорогу Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев-Херсон, поэтому дополнительно к 42 миллиардам гривень мы добавляем 4 миллиарда гривень. Помимо этого, мы предусматриваем еще одну дорогу Киев-Харьков-Довжанский, на которую будет выделено еще 2 миллиарда гривень. То есть, общий ресурс на строительство дорог будет 46-48 миллиардов гривень на следующий год", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в августе президент Украины Петр Порошенко заявил, что в следующем году на строительство дорог в стране будет выделено 30 миллиардов гривень.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 миллиардов гривень.