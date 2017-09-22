Бизнес должен ощутить комфорт от партнерства с "Укрзализныцей" - нардеп

Бизнес должен ощутить комфорт от партнерства с "Укрзализныцей". Об этом заявил член парламентского комитета по транспорту Владимир Гусак на расширенном заседании в Государственной регуляторной службе посвященному выяснению реальной ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Он напомнил, что в 2015 году по предложению тогдашнего руководства "Укрзализныци" и Мининфраструктуры грузовые тарифы на железнодорожные перевозки были повышена на 30%. "Тогда против этого никто не возражал, потому что все понимали критическую ситуацию. Тогда нам обещали, что деньги от повышения тарифов будут направлены на закупку новых вагонов. Как вы думаете, сколько вагонов было закуплено? В итоге ноль", - подчеркнул В.Гусак.

По его словам ситуация повторилась и в 2016 году при уже новом руководстве "Укрзализныци" и Мининфраструктуры. "Всего за эти два повышения УЗ дополнительно получила более 20 млрд грн. Где эти деньги? В отчете УЗ есть только одна строчка – курсовая разница, все. Сейчас их ищет НАБУ ", - добавил он.

В.Гусак подчеркнул необходимость прекращения подобной практики. По его словам в отношения бизнеса и железнодорожников должен появиться комфорт, что возможно только в одном случае если УЗ будет выполнять ранее достигнутые договоренности и инвестировать полученные от повышения тарифов средства по назначению в закупку подвижного и тягового состава.

Напомним, тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года. 13 сентября на своем заседании Кабинет министров одобрил финансовый "Укрзализныци" с индексацией тарифов на грузоперевозки во внутреннем сообщении.