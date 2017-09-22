Тарифную политику Укрзализныци нужно вернуть в правовое поле - Каленков

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о необходимости вернуть тарифную политику "Укрзализныци" в правовое поле.

"Считаем что в этом году повышение грузовых тарифов на железнодорожные перевозки недопустимо. Мы готовы говорить о повышении тарифов в новом финансовом году. Но это конечно не должно быть такое резкое повышение как предлагает УЗ – 22.5%", - сказал он, выступая на расширенном заседании в Государственной регуляторной службе посвященному выяснению реальной ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

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А.Каленков выразил мнение, что возможно повышение тарифов на перевозки в 2018 году можно было бы провести, например, в два этапа. Президент "Укрметаллургпрома" назвал необходимые условия для повышения тарифов. Среди них улучшение операционной эффективности "Укрзализныци". "Почему так получается что наши предприятия закупают дизтопливо дешевле чем УЗ? Вы не хотите купить дешевле и сэкономить 1 млрд грн?", - сказал он.

В настоящее время уз является одной из самых коррумпированных госкомпаний, подчеркнул А.Каленков. Он призвал руководство железной дороги навести порядок в сфере закупок. "Сейчас когда повышают тарифы на грузовые перевозки и рисуют премьер-министру какие инвестиции пойдут от этого повышения, то это же все не так на самом деле", - сказал он.

Деньги от повышения тарифов – это фактически дополнительный налог на частный бизнес, пояснил А.Каленков. "Это деньги, которые дополнительно вынимают у реального сектора экономики, это те деньги, которые они сами не могут проинвестировать. Но у реального сектора эффективность этих инвестиций выше. Там если инвестиции 10 млрд грн – то это 10 млрд грн. А вас 30-50% от этой суммы уйдет в офшоры", - отметил президент "Укрметаллургпрома".

Напомним, тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5%, с 1 октября 2017 года. 13 сентября на своем заседании Кабинет министров одобрил финансовый "Укрзализныци" с индексацией тарифов на грузоперевозки во внутреннем сообщении.