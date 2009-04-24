Николаевскому порту добавят 10 га земли для расширения акватории

Николаевскому морскому торговому порту добавят 10 га земли для расширения акватории. Об этом сегодня сообщил в порту министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы договорились с городской властью по участкам земли, мы добавим 10 га земли и будем продолжать решать вопросы расширения акватории морского порта».

По словам министра, длительное время в порту реализовывалась негосударственная политика: «Были розданы лучшие места для причалов, лучшие места для того, чтобы реализовывался порт».

Как подчеркнул И.ВИНСКИЙ, инфраструктура порта должна быть государственной. В частности, по словам министра, незаконными являются действия компании «Нибулон», которая «лезет в акваторию». Кроме того, считает он, "глиноземный комбинат незаконно забрал причалы».

Как добавил начальник Николаевского порта Василий КАПАЦИНА, при содействии вышестоящих лиц была разобрана береговая линия. «А мы способны от Николаева до Очакова создать мегапорт», - отметил он.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что сегодня было принято решение создать рабочую группу, которая, в частности, будет заниматься изучением тарифной политики в порту на предмет ее конкурентоспособности.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт соединён с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), количество причалов – 15, протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км.

В структуру НМТП входят портовый пункт Очаков, а также с конца 2008 г. – Днепро-Бугский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса – Николаев – Херсон – Джанкой – Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества), Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Херсон –Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.

В 2008 году Николаевский морской торговый порт увеличил перевалку грузов почти на 22% по сравнению с 2007 годом – до 9 млн. 254,5 тыс. тонн.

В первом квартале 2009 г. НМТП сократил грузоперевалку на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млн. 939 тыс. тонн.